Prima e Seconda categoria, gli anticipi. Lunano bellicoso a Mercatello. Capelli: "Oggi è vietato sbagliare»

In Prima categoria il menù della quarta giornata di ritorno ci riserva sei anticipi e sono tutte gare importanti per la classifica. Su tutti i campi il calcio di inizio è alle ore 15. Questo il programma.

Mercatellese-Lunano. Al Comunale di Mercatello al Metauro va in scena un derby sentito e tra due squadre che hanno da raggiungere obiettivi diversi: la Mercatellese una salvezza tranquilla, il Lunano arrivare tra i primi. "Una partita molto difficile per noi – osserva alla vigilia il trainer della Mercatellese Emiliano Cappelli – il Lunano è la squadra più attrezzata del girone, noi non dobbiamo sbagliare nulla per fare risultato, speriamo in una bella partita e che il pubblico si possa divertire". Arbitro Riccardo Negusanti (Pesaro).

Le altre partite. Athletico Tavullia-Audax Calcio Piobbico. Si gioca al Comunale di Tavullia. Arbitro Houssam Eddin Chenouf (Pesaro). Maior-Osteria Nuova. Si gioca al Comunale in località Villa Nova Montemaggiore-Colli al Metauro. Arbitro Francesco Farinelli (Pesaro). Peglio-Usav Pisaurum. In programma al Comunale di Peglio. Arbitro Andi Skura (Jesi). Real Altofoglia-S.Veneranda. Qui si gioca al Comunale di Belforte all’Isauro. Arbitro Marco Rossetti (Ancona). San Costanzo-Nuova Real Metauro. Si scende in campo al Comunale di San Costanzo. Arbitro Francesco Giorgini (Jesi).

Domani si giocheranno gli altri due match: Avis Montecalvo- Falco Acqualagna e Vadese Calcio- Pesaro Calcio.

Seconda categoria. Nel girone A il programma odierno è il seguente (ore 15): Atletico Luceoli- Avis Sassocorvaro, arbitro Manuele Boldrini di Pesaro. Ca’Gallo-Viridissima Apecchio, arbitro Luca Sgreccia di Jesi. Carpegna-Piandirose, arbitro Isalj Ramadani di Pesaro. Frotonese- Santangiolese, arbitro Andrea Bindella di Pesaro. Olimpia Macerata Feltria-Vis Canavaccio 2008 arbitro Omar Corvino di Pesaro. Piandimeleto-Casinina Calcio, arbitro Lorenzo Angelini di Pesaro. Tavernelle-Santa Cecilia Urbania, arbitro Roberto Bacchiani di Pesaro.

Domani si gioca Schieti-Valfoglia Tavoleto, arbitro Cristiano Carnevali di Ancona. Il girone B anticipa oggi l’intera giornata. Questo il programma: Arzilla- Carissimi 2016, ore 14,30-arbitro Davide Bassotti di Ancona. Atletico River Urbinelli-Ponte Sasso, ore 15, arbitro Nuredin Shala di Ancona. Cuccurano- Real Mombaroccio, ore 15, arbitro Cristian Stefan di Dants Tascan di Jesi. Della Rovere Calcio-Isola di Fano, ore 15, arbitro Luca Natali di Pesaro. Gradara Calcio-Marottese Arcobaleno, ore 15, arbitro Luca Manfredi di Ancona. Hellas Pesaro-Villa Ceccolini, ore 14,30, arbitro Giulia Rupoli di Pesaro. Monte Porzio Calcio-Csi Delfino Fano, ore 14,30, arbitro Arben Cufaj di Ancona. Real Metauro 2018-Muraglia, ore 15, arbitro Francesco Fabrizi di Pesaro.

am.pi.