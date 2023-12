Prima e Seconda categoria. I derby sorridono alle lucchesi. Il Forte perde l’imbattibilità

Academy Porcari-Forte 4-3

Si interrompe a quota 11 la striscia di risultati utili consecutivi degli squali che al termine di una gara da difese allegre scivola in classifica dal secondo al terzo posto superati dai lucchesi di un travolgente Maggi autore di una tripletta, prima rete al 15’ del primo tempo, pari ospite di Lossi che a sua volta metterà a segno una tripla al 20’ con una conclusione potente dalla distanza. Gara che si decide nella ripresa, 2-1 locale con Tortora al 6’; due minuti dopo arriva il doppio vantaggio ancora con Maggi. poi il gol che riapre la gara sul 3-2 con Lossi su calcio piazzato, ancora nuovo doppio vantaggio locale con Maggi. Rete del definitivo 4-3 ancora di Lossi con un diagonale preciso.

Atletico Lucca-Capezzano 1-0 Ancora uno stop per i ragazzi di Coli sconfitti tra i rimpianti al 90’. Gara in salita per l’espulsione di Tancredi al 3’ della ripresa, diverse occasioni non sfruttate, prima da Nicola Benedetti e poi da Maggiore. nel finale la doccia fredda di Berrettini.

Corsanico- Capannori 1-3

Ancora uno stop anche per gli orange battuti dal confronto casalingo con i lucchesi. Tutti i gol nella ripresa: al 6’ autorete sfortunata che porta avanti gli ospiti che raddoppiano con Haoudi al 41’, riaccende le speranze Cerri che da due passi sigla l’1-2 ma scappano ancora gli ospiti al 91’ grazie a Menchini.

Fornacette-Torrelaghese 1-1 Punto con qualche rimpianto per i gialloviola avanti a fine primo tempo grazie a Lucarini che al 37’ trova l’angolino, pari nella ripresa di Giardini al 32’ con una stoccata in mischia.

Massarosa-Lido 2-0

Il Massarosa si conferma squadra di tutto rispetto, con la vittoria all’inglese nel derby si porta a ridosso della zona playoff e mette un primo importante gap sulle retrovie. Derby piacevole che dopo una prima frazione di studio vive i suoi momenti migliori nella ripresa. A dieci dalla fine il gol che indirizza il match è quello di Tomei che trova la deviazione giusta in area piccola, forcing gialloblù che non porta al pari e al 93’ rete di Prendi su di rigore che chiude i conti.

Sporting Camaiore-Pontasserchio 0-0

Punticino che consente il sorpasso in classifica sui cugini per lo Sporting che nonostante rimanga in dieci al 25’ del primo tempo per l’espulsione lampo per doppio giallo di Giannecchini, avrebbe comunque le occasioni per portare a casa i tre punti ma prima Luisotti al 45’ e poi Tabarrani nella ripresa non riescono a fare centro.

Cab