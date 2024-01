Prima e Seconda categoria - Il programma

Seconda giornata di ritorno nei campionati di Prima e di Seconda categoria, dominati, rispettivamente, dal Marginone e dal Gorfigliano Diavoli Neri, sempre più da soli al comando dei due tornei. Ma vediamo cosa ci presenta il programma di questa domenica.

In Prima categoria, girone "A", Marginone in Lunigiana contro l’imprevedibile Mulazzo: trasferta insidiosa, ma alla portata dei verdearancio che possono allungare ancora. In zona play-off occhi puntati sull’Academy Porcari che ospita il CQS Pistoia per rafforzare la sua attuale seconda posizione; mentre la Folgor Marlia, in casa contro l’Unione Tempio Chiazzano ed il Corsagna, fra le mura amiche con ill Giovani Via Nova, puntano a fare bottino pieno per rimanere in scia.

Chiudono il quadro l’Atletico Lucca, favorito dal pronostico nel match interno contro il Corsanico, ed il Capannori, cui a Forte dei Marmi spetta il compito più difficile.

In Seconda categoria, girone "B", Gorfigliano per fare un sol boccone del Monteserra e prendere ulteriore margine sul resto del gruppo (la seconda è, ora, a ben otto punti). Dietro si sgomita in zona play-off: il Montecarlo riceve il Gallicano; Piazza "55" sul campo del Sextum Bientina; derby fra Ghivizzano e Molazzana; interessante confronto diretto fra Academy Tau e San Macario Oltreserchio (posticipato alle ore 17.30 allo stadio di Altopascio).

Completano il programma di questo girone "B", come sempre ricco di strapaesane e di derby della Valdiserchio: Atletico Cascina-Barga (ore 14.30); un accattivante Fornaci-Borgo a Mozzano e Pontecosi Lagosì- Migliarino. Cambia l’orario d’inizio delle partite: su quasi tutti i campi si gioca alle ore 15.

Prima e Seconda categoria, con il consueto calendario, dunque, ricco di gare piuttosto interessanti.

Flav. Berl.