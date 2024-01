PRIMA E SECONDA CATEGORIA: il programma del weekend. Lo Jolo prova a battere il Quarrata per salire in vetta. Montemurlo, c’è il San Felice

Il diciassettesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria è pronto a cominciare alle 15 odierne. E per le compagini di Prato e provincia è quindi ora di tornare a calcare il terreno di gioco. In Prima Categoria, lo Jolo ha la possibilità di agganciare la vetta del girone C, a determinate condizioni: la banda Diodato deve sfruttare il fattore-campo per battere il Quarrata e sperare che il CSL Prato Social Club batta a domicilio la Folgor Calenzano: difficile, ma non impossibile. Il C.F. 2001 sarà invece impegnato in quello che può a conti fatti considerarsi uno scontro-salvezza, perlomeno sulla carta: gli uomini di coach Allora affronteranno ad Agliana gli Amici Miei, che li seguono in classifica.

Scendendo in Seconda Categoria, la rincorsa del Montemurlo Jolly ripartirà dal Nelli contro il fanalino di coda San Felice. Il sodalizio montemurlese, terzo nel girone E, ha l’occasione di (ri)avvicinarsi alla vetta, regolando la "matricola" pistoiese. Soprattutto nel caso in cui il Prato Nord riuscisse a strappare almeno un punto all’Atletico Casini Spedalino che occupa la seconda piazza. Il discorso-playoff è ad ogni modo tutt’altro che chiuso e anche il Chiesanuova ne è consapevole: Viti e soci sono settimi e prevalendo sull’Olimpia Quarrata allo Scirea potrebbero guadagnare qualche altra posizione. La Querce e Galcianese vanno invece alla ricerca di punti-salvezza lontano dalle mura amiche, rispettivamente contro San Niccolò e Borgo a Buggiano. Passando al girone F, la Virtus Comeana sogna il vertice ma deve espugnare il campo del Monterappoli ed incrociare le dita. Discorso simile per la Pietà 2004, per quanto i ragazzi di Giovannetti siano reduci da un periodo-no e tenteranno di riscattarsi con il Poggio a Caiano. Anche il Tavola potrebbe vedere le proprie quotazioni in risalita, sconfiggendo il Sesto. Infine, Mezzana – Real Peretola e Prato Sport – Vernio.

Giovanni Fiorentino