Prima e Seconda categoria. Il risveglio della Torrelaghese. Tante conferme

Bilancio positivo in Prima e Seconda categoria. Delle nostre “sette sorelle“ infatti solamente una non ha raccolto niente.

Prima categoria. Continua la corsa del Forte dei Marmi 2015 che a Mulazzo esce dal campo con qualche rimpianto, su tutti il calcio di rigore fallito a sorpresa da Lossi, per lo 0-0 finale ma si mantiene saldamente in seconda posizione e sopratutto allunga ancora la propria striscia positiva. Il punto sicuramente può tornare utile per la corsa ai payoff, obiettivo dichiarato della stagione e sogno proibito, sempre sfiorato ma mai raggiunto dalla società in questi primi anni di vita. Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno il tecnico Luca Cagnoni: "Peccato per non aver vinto ma gli episodi ci hanno girato male, ripartiamo dalla prestazione che è stata adeguata e continuiamo ad allenarci con impegno".

Ottima risposta quella fornita dal Capezzano che conferma in pieno la propria candidatura per le prime posizioni, il poker inflitto al Serricciolo, al di là del risultato, è di ottimo auspicio. "Siamo stati bravi a pazientare all’inizio e a colpirli sfruttando al massimo le occasioni avute, questo è l’atteggiamento giusto da riproporre nelle prossime sfide", questa l’analisi del tecnico Riccardo Coli. Non si sblocca ancora il Corsanico, gli orange ancora una volta buttano al vento una vittoria che pareva ormai cosa fatta negli attimi finali, il tecnico Stefano Maffei avverte i suoi: "Dobbiamo correggere questi errori e cambiare il nostro modo di gestire le gare prima che sia troppo tardi, questa non è la strada giusta per salvarsi, troppa paura e troppe ingenuità". Si risveglia invece la Torrelaghese che sul campo del Livorno 9 ottiene il primo successo addirittura con una manita e questo evento per i ragazzi di mister Giannini potrebbe essere la svolta della stagione.

Seconda catgoria. Ottimi segnali dal Lido di Camaiore di Orsetti che torna a vincere e in bello stile con ben tre reti e mette ancora un po’ di gap sulla zona calda. Muove invece la classifica il Massarosa con un pareggio interno, crolla invece malamente lo Sporting Camaiore.

