Prima e seconda categoria. Jolo non demorde e punta alla vetta. Mezzana e Vernio in lotta per non retrocedere

Alle 16 inizierà la terzultima giornata della regular season dei campionati di Prima e Seconda Categoria. E le formazioni Prato e provincia non avranno bisogno di ulteriori motivazioni per dare il massimo. Iniziando dalla Prima Categoria, dove lo Jolo mira alla vetta del girone C che dista un solo punto. Gli uomini di coach Diodato hanno un match ball da sfruttare: violare il terreno di gioco dell’Atletica Castello penultima del raggruppamento e sperare in un passo falso del Cerbaia contro la Folgor Calenzano. Casale e Fattoria – CSL Prato Social Club è scontro-salvezza. Scendendo in Seconda Categoria, il Montemurlo secondo in classifica ha messo nel mirino il vertice del girone E che dista una sola lunghezza. I montemurlesi di coach Rosi saranno determinati a vincere contro l’Olimpia Quarrata, per sfruttare eventuali giri a vuoto dell’Atletico Casini Spedalino. In lizza c’è anche il Prato Nord, terzo a tre punti dalla prima piazza: Lunardi e compagni attendono un Montalbano Cecina alla ricerca di punti-salvezza. Allo Scirea, il Chiesanuova affronta il San Niccolò per il sorpasso. In zona retrocessione, Galcianese e La Querce cercheranno di continuare a salvarsi giocando rispettivamente in casa contro il San Felice e in trasferta contro la Montagna Pistoiese. Ed eccoci al girone F, dove il tandem Pietà 2004 – Tavola – Virtus Comeana che occupa la terza posizione tenterà di restare in gioco per gli spareggi-promozione: la Pietà giocherà fra le mura amiche contro il Sesto, la formazione di mister Tinti farà visita ad un Prato Sport sempre più pericolante e il Comeana parte con i favori del pronostico contro l’Euro Calcio Firenze. Anche il Poggio a Caiano culla ambizioni d’alta quota, sebbene fare risultato con la Virtus Rifredi non sarà facile. Chiusura con Mezzana – Vernio: chi vince, fa un passo avanti verso la permanenza in categoria.

G.F.