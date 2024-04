Prima e seconda CATEGORIA: le sfide della penultima giornata. Lo Jolo alla prova Barberino: in palio punti d’oro. Il Montemurlo va a Montale

Mancano 180 minuti al termine della "regular season": la penultima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria inizierà oggi alle 16 e le formazioni di Prato e provincia saranno ancor più determinate a dare il 110%. A partire dal girone C di Prima, dove lo Jolo mira ancora alla vetta. Per riuscirci però dovrà espugnare il campo del Barberino Tavarnelle sperando che il Cerbaia incappi in una giornata-no. Il C.F. 2001 vuole restare al di sopra della zona retrocessione e battendo il Ginestra Fiorentina raggiungerebbe l’obiettivo. Turno cruciale anche per il CSL Social Club: scontro-salvezza interno con la Sancascianese. Scendendo in Seconda Categoria, il Prato Nord secondo nel girone E sogna l’aggancio all’Atletico Casini Spedalino: vincere in casa contro la Galcianese ed incrociare le dita il duplice imperativo. Resta però in gioco anche il Montemurlo, a -4 dal vertice: la banda Rosi è determinata a vincere in trasferta contro la Virtus Montale. La Querce cercherà invece punti-salvezza davanti al proprio pubblico contro un Chiesanuova (quasi) matematicamente salvo.

Passando al girone F, la Virtus Comeana quarta riceverà il Mezzana per continuare a cullare il sogno-playoff. Anche Pietà 2004 – Tavola vale in teoria un posto al sole, ma nel discorso potrebbe inserirsi anche il Poggio a Caiano (anche se prevalere sul Daytona primo della classe sarà un’impresa). Serve un colpo di coda anche anche alle ultime compagini pratesi invischiate nella lotta per non retrocedere: il Vernio ha visto sfumare la salvezza diretta, ma avere la meglio della Virtus Rifredi farebbe bene al morale e potrebbe permettere di affrontare gli spareggi da una prospettiva migliore. E alla fine c’è il Prato Sport, che giocherà contro il Doccia nella consapevolezza di dover mantenere il punto di margine sull’Eurocalcio Firenze fanalino di coda.

G. F.