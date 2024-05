Prima e Seconda categoria: oggi le finali dei play-off. Forte dei Marmi-Folgor Marlia e Montecarlo-Sextum Bientina

Domenica di finali. Per il campionato di Prima categoria, girone "A", finalissima play-off per la Folgor Marlia che sfida i versiliesi del Forte dei Marmi sul neutro dello stadio "XIX Settembre" di Pietrasanta, teatro di una gara molto attesa, fra due squadre che hanno compiuto un’autentica impresa nelle semifinali. La Folgor è andata, infatti, a vincere sul campo del Corsagna, al termine di un match equilibrato, risolto dalla maggior qualità degli attaccanti biancocelesti; mentre il Forte ha compiuto il blitz sul campo dell’Atletico Lucca, a coronamento di una partita di rara intensità, spettacolare ed emozionante fino all’ultimo.

In Seconda categoria, girone "B", atto conclusivo dei play-off per il Montecarlo, contro i pisani del Sextum Bientina, sul rettangolo verde del "Masini" di Santa Croce sull’Arno. Ricordiamo che, in semifinale, il Sextum ha fatto fuori il Migliarino ed il Montecarlo, dopo avere acciuffato l’ultimo piazzamento utile per gli spareggi proprio sul filo di lana, estromettendo il Ghivizzano, ha eliminato l’Academy Tau, andando a compiere un colpaccio pesantissimo allo stadio di via Rosselli.

In entrambe le partite, eventuali supplementari in caso di parità; ma saranno Forte dei Marmi e Sextum Bientina ad avere la meglio se persistesse, in virtù del loro miglior piazzamento al termine delle stagione regolare. Folgor Marlia e Montecarlo obbligate, dunque, a vincere, cercando di compiere un’altra impresa calcistica per avvicinarsi al gran salto nella categoria superiore. Il via alle 16.

Flavio Berlingacci