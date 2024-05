Prima e seconda categoria. Play off e play out, giornata da dentro o fuori

Partite decisive oggi alle 16. Nel Girone C di Prima Categoria si giocano 2 semifinali play-off: Folgor Calenzano-Barberino Tavarnelle e Jolo-Ginestra Fiorentina. Nel Girone D, invece, l’unica semifinale è Ideal Club Incisa-Sporting Arno, mentre la Resco Reggello, seconda, grazie alla forbice sulla quinta è qualificata direttamente alla finale di domenica prossima. Vengono disputate solo due partite di play-out, una per girone: la altre due gare non sono necessarie sempre per il meccanismo della forbice. Nel Girone C si gioca Sancascianese-Spartaco Banti Barberino; nel Girone D Castelnuovese-Rignanese.

In Seconda Categoria spicca lo spareggio per la vittoria del campionato nel Girone F, in programma a Montelupo, tra Daytona e Virtus Rifredi. I play-out in questo girone sono posticipati al 19 maggio, come la finale play-off del Girone H tra Audace Legnaia e Florence. Solo una semifinale dei play-off nel Girone I, il derby mugellano Sagginale-Reconquista. Play-out: nel Girone F Santa Maria-Euro Calcio Firenze, nel Girone H Mercatale Val di Pesa-Duccio Dini, nel Girone I Firenze Sud-Pian di San Bartolo e Firenze City-Nova Vigor Misericordia.