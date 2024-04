Prima e Seconda Categoria. Ponte a Cappiano ok e i play-off sono realtà

Tre vittorie e due sconfitte è il bilancio dell’ultimo fine settimana delle squadre locali impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria. Partiamo dal girone D di Seconda Categoria, dove è arrivato l’enplein di Ponte a Cappiano e Aurora Montaione. I calligiani riscattano subito il ko di Capanne piegando di misura 2-1 nel derby il Castelfranco, grazie alle reti di bomber Becherucci e Carli (nella foto di Covato). Un successo che permette al team di Bettarini di confermarsi al 2° posto in classifica alle spalle della già promossa Stella Rossa Castelfranco, con la possibilità di evitare la semifinale play-off se nelle prossime tre giornate riuscirà a mantenere tale o aumentare il distacco di 10 punti dalla quinta. Altri tre passi verso la salvezza, invece, per l’Aurora Montaione. Quanti i gol con cui gli arancioblù hanno espugnato il campo del Guasticce, firmati dal solito Rossi (doppietta e 203esimo in sigillo a Montaione) e da Ramundo. L’Aurora infatti adesso a 5 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.

Sempre in Seconda Categoria, ma nel girone F, ecco la terza vittoria locale di quest’ultimo turno di campionato ad opera del Santa Maria. Carraro (17esimo centro stagionale), Saccaro, Terramo e Ninci hanno siglato il 4-1 con cui i gialloblù empolesi hanno regolato in casa l’Euro Calcio Firenze in un importante scontro salvezza. I ragazzi di mister Tamburini adesso hanno 4 punti di vantaggio sulla quart’ultima, con due strade di fronte per evitare i play-out: la prima è rimontare 4 punti ai ’cugini’ del Monterappoli, l’altra portare almeno a 10 lunghezze (ora è di 9) il divario dalla penultima. Proprio il Monterappoli è tornato a rischiare i play-out dopo la sconfitta per 2-1 di Tavola di Prato. Inutile l’iniziale vantaggio di Fontanelli. Chiudiamo con il girone C di Prima Categoria, dove al termine di una gara ricca di emozioni il Gambassi cede 3-2 a Prato allo Jolo e dice definitivamente addio ai play-off (solo la matematica tiene ancora accesa una flebile speranza). I giallorossi rimontano due volte con un eurogol di Vallesi ed un rigore di Fontanelli, ma in pieno recupero i locali tornano avanti.