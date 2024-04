Prima e Seconda categoria. Pronti per la festa sia il Marginone che il Gorfigliano

A tre giornate dal termine, attesi importanti verdetti, con Marginone e Gorfigliano pronti a festeggiare la vittoria nei rispettivi campionati.

In Prima categoria, nel girone "A", i verdearancio del Marginone scendono a Corsanico per gestire i sette punti di vantaggio sul Corsagna, secondo, anche se i neroverdi di Piercecchi, a questo punto, ospitano l’Academy Porcari e giocano soprattutto per la posizione. Marginone, dunque, ad un passo dal trionfo: sarebbe salto in Promozione con due turni d’anticipo. Fra le altre spicca la sfida play-off fra una Folgor Marlia in forma ed il Forte dei Marmi: appaiate al terzo posto, si giocano molto. Carte scoperte anche per l’Atletico Lucca che riceve il Serricciolo e punta a rimanere in alto. Il tranquillo Capannori è in casa con il Capezzano.

In Seconda categoria, girone "B", manca veramente pochissimo ai Diavoli Neri Gorfigliano per certificare la vittoria finale: la formazione dell’Alta Garfagnana ha ben 11 punti di vantaggio sul Montecarlo (che ha, però, una partita da recuperare) e scende proprio sul campo di quest’ultimo, ancora in corsa solo per la matematica. Ai ragazzi di Alessandro Davini basta un pareggio per festeggiare e rendere ufficiale il trionfo. Attenzione, poi, alla zona play-off, con il Ghivizzano che cerca punti pesanti a Cascina; l’Academy Tau in casa con il Monteserra ed il Molazzana, tornato in lizza, nella gara interna con l’imprevedibile Borgo a Mozzano. In fondo alla classifica, dopo la matematica retrocessione del Barga, malinconico derby a Fornaci proprio per la compagine azzurra: in palio punti importanti solo per i rossoblu di Passini; delicato match interno del Pontecosi con il Gallicano. Le altre: Piazza "55" - Migliarino e Sextum - San Macario Oltreserchio. Il via alle ore 16.

Flav. Berl.