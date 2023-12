Prima e Seconda categoria. Quanti scontri sull’asse Lucca-Versilia. Riflettori sul derby Massarosa-Lido

Prima categoria. Tre sfide su quattro sull’asse Versilia-Lucca a iniziare dal Forte a Porcari. Gli squali si trovano al secondo posto a +2 dai rivali di giornata e hanno messo insieme una ragguardevole striscia di 11 risultati utili consecutivi. Oggi ci sarà da fare a meno però di bomber Maggi e di De Wit infortunati, fiducioso il tecnico Luca Cagnoni: "Partita piena di insidie, non siamo al completo ma chi giocherà si farà trovare pronto, andiamo per giocare il nostro calcio senza fare nessun calcolo". Impegnativa anche la trasferta del Capezzano sul campo dell’Atletico Lucca, i ragazzi di Coli devono provare ad allungare il distacco di 3 punti dai lucchesi. "Dobbiamo rifarci subito della brutta sconfitta di domenica, fondamentale sarà cambiare approccio e mentalità", dice Coli.

A caccia sempre del primo successo stagionale il Corsanico si augura che questa sia la volta buona contro il Capannori. Qualche problemino per il tecnico Stefano Maffei che deve rinunciare con ogni probabilità a Da Prato e Lazzarini ma carica i suoi: "Nessun alibi, questa è una battaglia che dobbiamo portare a casa assolutamente, ci vorrà però una gara perfetta". A caccia di rilancio anche la Torrelaghese che viaggia alla volta di Fornacette per provare a ripetere il colpo in trasferta con il Livorno 9.

Seconda categoria. Riflettori sul match del Comunale di Massarosa tra i biancorossi e il Lido. Le due squadre vengono da due risultati positivi ed oggi si giocano una fetta di salvezza. Padroni di casa avanti in classifica con 4 punti in più ma il Lido rimane squadra con valori tecnici di tutto rispetto. Sfida nella sfida quella degli attacchi: Cheli-Tomei contro Dati e Ksioua dall’altra. Misuri: "Oggi vincerà chi sbaglia meno, la affrontiamo con serenità senza fare calcoli". Orsetti: "Ci giochiamo le nostre chance senza paure, rispetto di un avversario che sta facendo bene ma possiamo portarla a casa". Lo Sporting Camaiore che ospita il Pontasserchio, per i ragazzi allenati da Palmerini occasione per allungare ancora sulla zona a rischio.