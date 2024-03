Prima e Seconda categoria. Scontri salvezza per Corsanico e Torrelaghese

In Prima e Seconda categoria si gioca oggi la venticinquesima giornata. In palio punti importanti soprattutto nella corsa alla salvezza diretta senza passare dai playout. In particolare Corsanico e Torrelaghese hanno bisogno di smuovere la classifica a sei giornate dalla fine del campionato.

Prima categoria. Nel girone A il Corsanico deve sfruttare al meglio il fattore casa e cogliere tre punti di platino nella corsa salvezza in trasferta contro il Cqs Pistoia, nei confronti del quale i versiliesi sperano di accorciare in classifica. Gli orange devono dimostrare i progressi evidenziati nelle ultime settimane e vengono da una vella vittoria interna di domenica scorsa contro i Giovani Via Nova.

Giovani Via Nova che saranno invece gli avversari di turno del Capezzano che dopo il successo di domenica scorsa vuole continuare ad alimentare le speranze dei playoff e contemporaneamente fare un favore proprio al Corsanico.

Chi non vuole farsi sfuggire i playoff dopo una stagione giocata ai massimi livelli è il Forte dei Marmi che oggi ha il derby con l’Atletico Lucca che si trova alle spalle del Forte distanziato di 4 punti e vuole avvicinare la terza posizione occupata dai versiliesi. Turno importante anche per la Torrelaghese che cerca punti fondamentali nella corsa salvezza in casa contro La Cella: è uno scontro diretto fra due squadre pericolanti che si disputa al campo Martini di Viareggio.

Il programma: Forte dei Marmi-Atletico Lucca (arbitra Gabriel Kercaj di Pistoia) in via Versilia, Giovani Via Nova-Capezzano (Kevin Giuseppe Travaglione di Siena) e C.Q.S. Pistoia-Corsanico (Francesco Di Leo di Siena). Nel girone B Torrelaghese-La Cella (Andrea Baldasseroni di Pistoia).

Seconda categoria (25ª). In casa lo Sporting Camaiore con la Filattierese (Taddeo Scaffai di Piombinos), fuori il Massarosa con la Villafranchese (Joe Dalessandro di Viareggio) e il Lido di Camaiore a Ricortola (Tommaso Guarguaglini di Livorno).