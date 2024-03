Prima e Seconda Categoria. Scontro diretto con l’Albacarraia per il Gambassi

A sei turni dalla fine della regular season la volata per i play-off entra nel vivo anche nel girone C di 1ª Categoria. In quest’ottica impegno importante per il Gambassi, che questo pomeriggio alle 15 sarà di scena al Carraia di Calenzano contro l’Albacarraia. I giallorossi termali sono settimi a meno 3 dagli spareggi promozione, mentre i padroni di casa inseguono ad altrettante lunghezze di distanza. Scendendo in 2ª Categoria (tutti in campo oggi alle 15) avversario sulla carta ampiamente alla portata nel girone D per il Ponte a Cappiano. I calligiani ricevono infatti al Mediceo la Stella Azzurra, formazione che con i suoi 26 punti (ben 21 in meno degli uomini di Bettarini) occupa il quartultimo posto in classifica ed è invischiata nella lotta per non retrocedere. Bomber Becherucci e compaghni, invece, veleggiano in seconda posizione e puntano addirittura a portare almeno a 10 le lunghezze di vantaggio sul terzo posto per evitare i play-off e qualificarsi direttamente agli spareggi intergirone. Nello stesso raggruppamento scontro diretto in chiave salvezza per l’Aurora Montaione, di scena al Fabbri di Treggiaia a Pontedera. I due team sono infatti separati da appena un punto. Chiudiamo con il girone F, dove sia Monterappoli che Santa Maria sono impegnate in trasferta. I neroverdi andranno a far visita al Sesto Calcio. Una sfida con in palio punti pesanti in chiave play-off visto che i padroni di casa hanno solo 2 punti di vantaggio. Il Santa Maria, invece, è atteso dal Rinascita Doccia, che ha conquistato 23 dei suoi attuali 33 punti proprio sul campo amico. Il team di Tamburini (nella foto), però, deve cercare di fare bottino pieno per tirarsi fuori dalla zona play-out.