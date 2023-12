Prima e Seconda Categoria. Scontro tra big con ambizioni. Tavullia sfida il Montecalvo

In Prima categoria, girone A, oggi per il tredicesimo turno si giocano sette anticipi, tutti alle ore 14,30. In programma gare importanti, tra queste figura il match Athletico Tavullia-Avis Montecalvo (foto Scotti), ovvero due delle pretendenti alla vittoria del campionato. In classifica il Montecalvo è primo con 29 punti ed è reduce da una lunga striscia di risultati utili (9 vittorie nelle ultime 10 gare). Il Tavullia è quarto con 18 punti. Le altre gare odierne: Falco Acqualagna-Osteria Nuova; Nuova Real Metauro-Vadese Calcio; Peglio-Real Altofoglia; Lunano-Pesaro Calcio; S.Costanzo-Mercatellese; S.Veneranda-Usav Pisaurum. Domani è in programma Audax Calcio Piobbico- Maior.

In Seconda categoria (girone A), sette anticipi (ore 14,30): Casinina- Vis Canavaccio; Frontonese, Ca Gallo (ore 15); S.Cecilia Urbania-Carpegna; Santangiolese-Atletico Luceoli Cantiano; Tavernelle-Schieti; Valfoglia Tavoleto-Piandirose; Viridissima Apecchio-Avis Sassocorvaro; domani: O.Macerata Feltria-Piandimeleto. Nel girone B invece si gioca oggi l’intera giornata, questo il programma: A.River Urbinelli-Gradara; Cuccurano-Hellas Pesaro; Isola di Fano- Csi Delfino Fano; Marottese Arcobaleno-Muraglia; Monte Porzio-Della Rovere; Pontesasso-Real Metauro; Real Mombaroccio-Arzilla; Villa Ceccolini-Carissimi 2016. Mercato. Giacomo Calvaresi (’89) attaccante dell’Urbino si è accasato alla Fermignanese.

am.pi.