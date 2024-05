Prima e Seconda categoria - Tre play-off, un play-out

Domenica dedicata a play-off e play-out in Prima e in Seconda categoria, con quattro gare che interessano formazioni lucchesi, da seguire con molta attenzione.

In Prima categoria, per il girone "A", sono in programma le semifinali dei play-off: allo stadio "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, il Corsagna ospita la Folgor Marlia, per un derby attesissimo da ambo le parti e che vede scendere in campo due delle formazioni che hanno espresso il miglior calcio del torneo, con la "matricola terribile" allenata da Francesco Pierececchi che vuole continuare a stupire e sogna il doppio salto di categoria, mentre la Folgor (che ha già battuto i neroverdi nella stagione regolare), si presenta alla sfida compatta e fiduciosa, con tutte le intenzioni di fare il colpaccio. All’ "Henderson" di Lucca invece, i rossoneri dell’ Atletico ricevono il Forte dei Marmi, avversario difficile e dai buon valori tecnici, anche se i ragazzi di Fabio Betti, alla luce delle ultime prestazioni che li hanno visti in costante crescita, hanno le caratteristiche giuste per superare il turno.

In Seconda categoria, per il girone "B", in calendario la semifinale play-off fra Academy Tau e Montecarlo (allo stadio di via Rosselli) e la gara unica di play-out fra Pontecosi Lagosì e Fornaci che si disputa in casa dei gialloblu garfagnini: chi perde retrocede; in caso di parità (dopo gli eventuali tempi supplementari), niente rigori: saranno i rossoblu della Media Valle a scendere in Terza categoria. In sostanza, è anche questo lo stesso regolamento dei play-off, dove chi gioca in casa può beneficiare del doppio risultato, dopo gli overtime, per qualificarsi alle rispettive finali che si giocheranno domenica 19 maggio. Su tutti i campi il via alle ore 16, ad eccezione di quello dell’Atletico Lucca, il cui il fischio d’inizio è anticipato di una mezz’ora.

Flavio Berlingacci