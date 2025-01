"PRIMA» E "SECONDA». I derby al Corsagna e al Pieve San Paolo

In Prima categoria, nel girone "A", il Corsagna si aggiudica il derby contro il Porcari, grazie alle reti di Dinucci, Ricci, Pazzaglia; ai bianconeri non bastano Frugoli e Campigli. Il Capannori, grazie al successo casalingo – firmato da Pistoresi, Pardini e Mattioli – contro il Romagnano, continua a tallonare la capolista Montignoso. Pareggiano l’Atletico Lucca con Secchi e il Montecarlo con Dal Poggetto, rispettivamente contro Mulazzo e Capezzano. Arrivano, invece, tre sconfitte: per la Folgor Marlia contro il Cqs Pistoia; per il Pieve Fosciana contro la capolista Montignoso; e per i Diavoli Neri Gorfigliano sul campo del Serricciolo.

In Seconda categoria, nel girone "A", il derby tra Pieve San Paolo e Folgore Segromigno Piano se lo aggiudicano i padroni di casa, grazie al gol di Ezzaki e fanno un piccolo passo in avanti in classifica, anche se ancora invischiati nella zona bassa. Nel girone "B", invece, continua la marcia della capolista Piazza "55" che batte in casa (con Rocchiccioli, Mezzani e Coli) il Valfreddana che ci ha, comunque, provato con la doppietta di Lazzari. Il Pescia, secondo in classifica, pareggia a reti bianche con il Giovani Via Nova, mentre il Ghivizzano, con la doppietta di Ghafouri, passa sul campo della Morianese, alla quale non basta Fall. Vittorie esterne per S.Macario Oltresrechio sull’Academy Tau (doppietta di Romanini) e Atletico Castiglione (con Pennucci sul Cascio). Per il resto una giornata di pareggi: il Borgo a Mozzano ci prova con Pasquini contro il Borgo a Buggiano; tra Fornaci e Gallicano Giannelli risponde ad Alfredini; al Molazzana non basta Manfredini contro il Chiesina Uzzanese.

A. L.