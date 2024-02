"PRIMA» E "SECONDA». Spicca il derby dell’"Henderson». Tante sfide play-off

In Prima categoria vola il Marginone; frena il Gorfigliano in Seconda: questi i verdetti dell’ultima giornata dei rispettivi campionati che, questa domenica, vivono il settimo turno del girone di ritorno, in cui sono attesi risultati importanti. Nel torneo di "Prima", girone "A", la capolista Marginone pare proprio non conoscere ostacoli, anche alla luce del pesantissimo blitz di Porcari ed è attesa dalla gara interna con il Giovani Via Nova, per vincere ed allungare ancora. Alle sue spalle spicca il derby fra Atletico Lucca e Academy Porcari, sfida che si gioca all’ "Henderson", con in palio preziosi punti play-off. Fra le altre, Capannori in casa con il Pescia, con tutti i favori del pronostico; difficili trasferte per Corsagna (a Romagnano) e Folgor Marlia (a Mulazzo), decise, però, a dare il massimo per rimanere nella parte nobile della classifica.

In Seconda categoria, girone "B", nonostante la sua terza sconfitta stagionale, il Gorfigliano mantiene un gran bel vantaggio sulle inseguitrici, ma scende proprio sul campo di una di queste, il Sextum Bientina e deve fare molta attenzione. Un occhio, poi, al Montecarlo, attuale seconda forza del campionato, atteso dal pericolante Fornaci ed a un paio di match fondamentali per le posizioni play-off: Molazzana - Academy Tau e Piazza "‘55" - Ghivizzano. Completano il programma: Pontecosi Lagosì - Atletico Cascina, San Macario Oltreserchio - Barga, Migliarino - Gallicano e Borgo a Mozzano - Monteserra: in palio importanti punti-salvezza. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15.

Flav. Berl.