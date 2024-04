Prima Il Frugesport a un passo dal cielo

Dopo la sosta pasquale tornano in campo le formazioni di Prima Categoria che affrontano le ultime 4 giornate di campionato. E, nel girone G, per la capolista Frugesport (nella foto, Negrini) saranno tutte gare fondamentali, ad iniziare da quella di domani sul difficile campo di Meldola. I gialloneri devono difendere 9 punti di vantaggio sui forlivesi dell’Edelweiss che, invece, ospitano il fanalino di coda Santagata Sport, ormai lontano 5 punti dalla penultima e pesantemente a rischio retrocessione. Giornata molto importante anche per il Savio, tornato al terzo posto ma impegnato sul campo della Pianta, ancora in lizza per la post season. Nel girone E, la Virtus Faenza (qualificata però per le semifinali di Coppa), con la brutta sconfitta interna contro lo United Montefredente, è scivolata fuori dalla zona playoff: potrebbe ancora rientrarvi ma dovrebbe fare il colpaccio domani (si gioca sul sintetico di Anzola) contro la capolista Petroniano. Programma 27ª giornata (ore 15,30). Girone G: Edelweiss-Santagata Sport, F. Ghiaia-Pol. 2000, Meldola-Frugesport, Modigliana-A. Romagna, Pianta-Savio, R. Fusignano-Sp. Predappio, S. Vittore-Savarna, S. Sofia-Carpena. Classifica: Frugesport 59; Edelweiss 50; S. Vittore, Savio 48; Modigliana 45; Carpena 42; Pianta 41; S. Sofia 34; Meldola 33; Savarna 30; Sp. Predappio 29; F. Ghiaia 28; R. Fusignano 23; Pol. 2000, A. Romagna 22; Santagata Sport 17. Girone E: Dozzese-Utd. Montefredente, La Dozza-S. Benedetto, C. S. Pietro-S. Imolese, Petroniano-Virtus Faenza (Stadio Anzola Emilia 2, Sintetico), Pontevecchio-Valsetta, Porretta-Basca, R. Casalecchio-C. del Rio, T. Pedagna-Ceretolese.

u.b.