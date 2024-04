Prima sconfitta casalinga per i ragazzi di Giuliodori. Blitz del Montegiorgio. Espugnato il Castello

1

MONTEGIORGIO

2

: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (36’ st Evangelisti), Imbriola, Rotondo, Fossi (15’ st Kurti), Miotto, Braconi, Guella, Sidorenco (13’ st Nanapere). Panchina: Schirripa, Pedini, Fabiani, Bellucci, Nacciarriti, Graciotti Lu. All. Giuliodori.

MONTEGIORGIO: Forconesi, Monterotti (17’ st Milozzi), Greco, Lombardi (36’ st Maranesi), Rossini, Rosa Gastaldo, Verdesi, Zancocchia, Zira (38’ st Flaiani), Albanesi, Giri. Panchina: Traini, Vignaroli, Belleggia, Zamputi, Capparuccini, Morelli. All. Vagnoni.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 2’ st Giri, 47’ st Braconi, 50’ st Rossini.

Il Montegiorgio viola il Mancini conquistando tre punti importanti per il piazzamento playout. Passo indietro del Castelfidardo che cade a sorpresa subendo la prima sconfitta stagionale casalinga. Per i fidardensi non è proprio la migliore giornata con qualche errore di troppo. Il match si apre con un primo tempo che scorre a ritmi normali, senza grandi emozioni. Il Castelfidardo mette però la firma su tutte le palle gol più interessanti, a partire da una punizione di Cannoni con Braconi che calcia sull’esterno della rete. Ci riprova Braconi, poco dopo, ma di testa. L’esito però non cambia. Come il successivo tentativo di Cannoni che da fuori area punta la porta ma viene fermato dall’estremo difensore del Montegiorgio. La ripresa è nel segno del Montegiorgio. Dopo due minuti la formazione di Vagnoni, uno dei tanti ex, scappa in vantaggio con Sarti che viene beffato da Giri servito da Zancocchia, altro ex. Il Castelfidardo compatta le linee e prova a recuperare: ci prova Kurti su passaggio di Braconi ma manca di poco la rete. I padroni di casa non riescono a sfruttare neanche un calcio di rigore (41’): il tiro dagli undici metri di Fabbri viene parato da Forconesi. Le emozioni non sono terminate, come i gol. Ne arrivano addirittura due in pieno recupero. Il primo di Braconi che pareggia i conti. Ma per poco, perché dopo tre minuti il Montegiorgio mette definitivamente la testa avanti con l’ex Rossini che risolve con la rete una mischia a seguito di una punizione.