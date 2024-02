Prima & Seconda categoria. Derby nella Piana

Sesta giornata di ritorno nei campionati di Prima e Seconda categoria, dominati, rispettivamente, da Marginone e Diavoli Neri Gorfigliano, per una domenica tutta da seguire, in particolare dalle squadre in lotta per i play-off.

In Prima categoria cominciamo dalla testa del girone "A", con il derby esterno per la capolista Marginone, impegnata a difendere la propria imbattibilità sul campo dell’Academy Porcari, in una sfida attesissima pure in casa bianconera, con l’Academy in piena corsa per le posizioni che contano. Anche le altre lucchesi occupano stabilmente la parte nobile della classifica: dalla matricola terribile Corsagna, che riceve i versiliesi del Capezzano, all’Atletico Lucca, favorito dal pronostico allo "Stadio dei Fiori" di Pescia; per chiudere il quadro con la Folgor Marlia che può fare bottino pieno nel match interno con il Corsanico e il Capannori, di scena sul terreno del Giovani Via Nova.

In Seconda categoria girone "B" volano i Diavoli Neri: dopo aver vinto e sofferto a Borgo a Mozzano ed essere usciti dalla Coppa Toscana, ospitano i pisani del Migliarino, per rafforzare ulteriormente un primato inattaccabile. Alle spalle dei garfagnini, infatti, le avversarie stanno segnando il passo: attenzione, però, al Sextum Bientina, atteso dall’Academy Tau; mentre, fra i confronti tecnicamente più interessanti, c’è un Ghivizzano-San Macario niente male. A completare il quadro, l’atteso derby fra Gallicano e Molazzana, l’insidiosa trasferta di Cascina per il Piazza "55", lo spareggio-salvezza fra Pontecosi Lagosì e Fornaci e, poi, Montecarlo-Borgo a Mozzano e Monteserra-Barga. Su tutti i campi fischio d’inizio alle ore 15.

Flav. Berl.