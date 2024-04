Prima & Seconda categoria. E’ il rush finale per i play-off e per i play-out

Siamo alla penultima giornata anche nei campionati di Prima e Seconda categoria, dove si lotta solo per play-off e play-out, visto che, domenica scorsa, sono stati emessi i verdetti principali, con le vittorie, nei rispettivi tornei, di Marginone e Gorfigliano Diavoli Neri, entrambe promosse con due turni d’anticipo.

In Prima categoria, nel girone "A", il Marginone riceve il Romagnano e fa passerella davanti ai propri sostenitori, mentre, dietro, si sgomita per le posizioni, con il Corsagna che scende sul campo del CQS Pistoia, la Folgor Marlia su quello del Giovani Via Nova, l’Atletico Lucca a Capezzano, per chiudere il cerchio con l’Academy Porcari, impegnato a Forte dei Marmi. Tutte o quasi in traserta, quindi, le formazioni lucchesi, con il solo Capannori che gioca in casa e ospita il Corsanico.

In Seconda categoria, nel girone "B", Diavoli Neri a Ghivizzano, dopo aver certificato il trionfo con il ritorno in "Prima". Mentre, in zona play-off, oltre allo stesso Ghivizzano che cerca i tre punti, attenzione al Montecarlo, sul terreno del Monteserra e all’Academy Tau che sale a Barga, contro la già retrocessa compagine azzurra. Per la bassa classifica, un Fornaci in ripresa scende a Migliarino; il Pontecosi Lagosì a San Macario ed il Borgo a Mozzano, dopo l’impresa di Molazzana, punta alla matematica salvezza nella gara interna contro i pisani del Sextum Bientina. Completano il programma: Gallicano-Atletico Cascina e Molazzana-Piazza "‘55". Fischio d’inizio per tutti alle ore 16.

Flav. Berl.