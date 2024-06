Prima, Seconda e Terza categoria - Il mercato della Garfagnana. Micchi resta al Piazza, il Villetta torna in "Terza»

In pieno svolgimento il mercato dilettanti in Garfagnana. I Diavoli Neri Gorfigliano hanno confermato l’allenatore della promozione in "Prima", Alessandro Vanni. Il primo importante acquisto è il ritorno del difensore Frigeri. Poi le conferme di Luca Manfredi, Marco Francini, Simone Trombi, Lorenzo Canini, Samuele Coiai, Bryan Fontanini, Marco Brugiati e Michael Rigali.

Il Pieve Fosciana che, quest’anno, festeggia il centenario di fondazione, coinciso, purtroppo, con la retrocessione in Prima categoria, ha confermato capitan Alessandro Turri. Il Piazza ’55 del presidente Giuseppe Pino Forlini, Seconda categoria, ha confermato l’allenatore Edoardo Micchi (foto). L’Atletico Castiglione, neopromosso in Seconda, ha comunicato gli arrivi del forte difensore Edoardo Valiensi, classe 2002, ex Castelnuovo e Filicaia Diavoli Rossi; del centrocampista Lorenzo Simonini, classe 2004, ex Ghiviborgo, Capezzano e Gallicano; di Alessio Nardini, terzino, classe 2002, ex Castelnuovo e Vagli.

Il Casciana Poggio, militante in Terza categoria, con il suo direttore sportivo Paolo Maggi, ha perfezionato l’arrivo in gialloblu, proveniente dal Filicaia, dell’attaccante Matteo Pellegrinetti, uno che ha molta confidenza con il gol. Confermati il portiere Enzo Levrini, la coppia centrale difensiva Lorenzo Magazzini e Federico Fantoni e i centrocampisti Alessandro Mori, Nicola Grazia e Matteo Mazzei. Da Villetta San Romano arriva la notizia che il Villetta 2012 ritorna ad iscriversi al campionato di "Terza".

Il Pontecosi Lagosì, retrocesso in Terza categoria, ha confermato Massei, Bonini, Frediani e Bertucci. Il Cascio rimane in "Terza" e conferma il trainer Contadini. Il New Team ("Terza"), allenato da Terni, ha acquistato il centrocampista Pagani (ex Piazza), il centrocampista Luca Biagiotti (ex Castelnuovo) e Federico Vanni dai Diavoli Neri. Il Baston Villa ("Terza"), ha acquistato l’attaccante Lemmi. Al Real Vagli, Terza categoria, sono arrivati il nuovo tecnico Dario Lemmi e il difensore Rapaioli.

Dino Magistrelli