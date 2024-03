"PRIMA» & "SECONDA». Ultimo assalto alle capolista e tanti testa-coda

Domenica fondamentale nei campionati di Prima e Seconda categoria, con il trono di Marginone e Gorfigliano, nettamente al comando dei rispettivi tornei, che vacilla, ma, al momento, rimane solido: molto dipenderà dai responsi di questa decima giornata di ritorno.

In Prima categoria, girone "A", la capolista Marginone è la favorita sul campo dell’Unione Tempio Chiazzano, dove cerca riscatto, dopo avere incassato a domicilio la sua prima sconfitta stagionale. Alle sue spalle attenzione al Corsagna che riceve il Mulazzo per dare ulteriore continuità al suo gran momento e, per i neroverdi di Piercecchi, l’occasione è ghiotta. Fra le altre, in trasferta Atletico Lucca (a Forte dei Marmi) e Capannori (a Serricciolo); mentre giocano in casa Academy Porcari, contro i massesi del Romagnano e Folgor Marlia, con il fanalino Pescia.

In Seconda categoria girone "B" comandano i Diavoli Neri Gorfigliano che possono tornare alla vittoria nel match interno con il Fornaci. E, se il ritmo dei garfagnini è calato, anche da dietro l’andatura è lenta: fra le inseguitrici Montecarlo opposto al Pontecosi e Sextum Bientina atteso dal Ghivizzano, in uno dei match più interessanti della domenica. A completare il quadro: Gallicano-Borgo a Mozzano (si gioca allo stadio del Ciocco), Atletico Cascina-Academy Tau, Barga-Migliarino, San Macario Oltreserchio - Molazzana e Monteserra-Piazza "55"; tutte partite in cui si incrociano squadre in lizza per le posizioni play-off e formazioni alla ricerca di punti-salvezza. Fischio d’inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci