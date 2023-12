Prima Serricciolo in ripresa. Borghetti: "Stiamo migliorando. Il pari col Via Nova ci va stretto"

Il Serricciolo ha concluso il 2023 con un 1-1 contro i Giovani Via Nova, muovendo leggermente la classifica e scongiurando al momento, seppur per pochissimo, i playout. "È stata una bella partita – commenta il tecnico Borghetti – e i ragazzi sono stati bravi nell’approccio e nell’atteggiamento. Nel primo tempo hanno creato tante occasioni, trovando il gol con una bella sforbiciata al volo di Casciari. Poi ci sono state altre azioni parate dal portiere avversario, una traversa e la riga di arattini, oltre a due rigori nitidi non concessi. Preciso che non mi piace parlare degli arbitri, tutti possono sbagliare, ma questa conduzione di gara non è stata di livello. Detto ciò, sicuramente avremmo meritato il doppio vantaggio, ma abbiamo subito il pari dopo un fallo commesso sul nostro difensore per poi concludere con un terzo rigore negato, 8 ammoniti e l’espulsione di Casciari. Comunque guardiamo il bicchiere mezzo pieno".

"Ora – continua il tecnico – manca solo una partita contro il Romagnano per concludere l’andata così potremo fare un primo bilancio. Ad agosto siamo partiti con entusiasmo e con l’obiettivo di raggiungere la salvezza il prima possibile, provando a fare un percorso diverso dal punto di vista tecnico e atletico. Abbiamo incontrato molte difficoltà per strada e abbiamo incassato diversi gol, specie nelle prime gare. Ci sono mancati 6 giocatori nelle prime 6 sfide e ancora oggi ne aspettiamo uno. Purtroppo un altro ragazzo ha subito un brutto infortunio ma cercheremo di andare avanti nel miglior modo possibile. La squadra sta inanellando prestazioni positive e sta migliorando nella consapevolezza dei propri mezzi. Un aspetto fondamentale".

Ilaria Gallione