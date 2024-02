Primavera 1 femminile. Le ragazze del Titano frenano l’Hellas Verona: arriva un pari

Un passo in avanti in classifica d’anticipo per le ragazze della Primavera della San Marino Academy che ieri pomeriggio hanno strappato un punticino all’Hellas Verona lontano da casa (1-1). Un punto che dà un po’ di ossigeno alla formazione biancazzurra che sale a quota cinque in classifica, in attesa di conoscere oggi i risultati sugli altri campi. Nel giorno in cui a tenere banco c’è il derby milanese tra Inter e Milan che interessa la parte alta della classifica. Tutto questo mentre la capolista Roma sarè impegnata syl campo dell’Arezzo per cercare di non perdere la testa. E la Juventus davanti al pubblico amico se la vedrà con la Lazio fanalino di coda.

Primavera 1 femminile. Girone 1 (15ª giornata). Ieri: Hellas Verona-San Marino Academy 1-1. Oggi: Juventus-Lazio, Arezzo-Roma, Parma-Fiorentina, Sassuolo-Sampdoria, Inter-Milan.

Classifica: Roma 33; Inter 31; Juventus 28; Sassuolo 27; Milan, Parma 25; Fiorentina 22; Arezzo

18; Hellas Verona 17; Sampdoria

13; San Marino Academy 5; Lazio 1.