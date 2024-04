Primavera 1. Il Milan fa la voce grossa e San Marino cede tutto il bottino

Il Milan si fa bastare una frazione di gioco per prendersi il confronto di Domagnano con la San Marino Academy, valevole per la 21esima e penultima giornata del campionato Primavera 1. Le titane vengono colpite due volte da Renzotti fra il 6’ e l’11’. È poi la tripletta di Longobardi, che matura fra il 23’ e il 33’, a completare il successo milanista. Academy a secco e al penultimo posto. San Marino Academy: Basile; Spataro (18’ Falvo, dal 67’ Gianni), Giannotti, Modesti (75’ Bruciaferri), Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico, Penta (75’ Luccaroni), D’Angelo, Cuciniello A disposizione: Saruba, Sardo. All.: Zaghini.

Primavera 1. Girone 1 (21ª giornata): Lazio-Sampdoria 1-6, Arezzo-Fiorentina 0-5, Roma-Parma 4-1, San Marino Academy-Milan 0-5, Sassuolo-Inter 1-1, Juventus-Hellas Verona 6-1.

Classifica: Roma 49; Milan, Sassuolo 44; Inter 43; Juventus 41; Parma 35; Fiorentina 32; Sampdoria 27; Arezzo 18; Hellas Verona 17; San Marino Academy 8; Lazio 4.