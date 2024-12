Primavera 2. Le titane in rimonta frenano la Lazio

Le ragazze della Primavera della San Marino Academy ripartono da un pareggio in casa della Lazio, che arriva in rimonta dopo che però, ad un certo punto della gara, erano state proprio le titane a ritrovarsi avanti. Questo avviene al 3’ di gioco, quando Terenzi firma il primo dei due gol di giornata. Le capitoline impattano, per poi completare la rimonta nella ripresa. L’ultima parola è però di Terenzi: l’attaccante sammarinese fa doppietta e fissa il 2-2. San Marino: Forcellini; Fabbri, Ceppari (61’ Spataro), Lombardi (72’ Paolini), Falvo, De Marsico, Benatti (85’ Pitonzo), Yazici, Iorio (85’ Girolomoni), Terenzi, Primavera (72’ Carli) All.: Piva.

Primavera 2. Girone B (9ª giornata):Cesena-Bologna 5-3, Lazio-San Marino Academy 2-2, Res Roma-Ternana 1-0. A riposo la Vis Mediterranea.

Classifica: Cesena 20; Lazio 15; Res Roma 13; San Marino Academy, Bologna 10; Ternana 7; Vis Mediterranea 0.