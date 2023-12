Primavera 3. I biancorossi tornano al ’Neri: arriva il Lecco

Torna a calpestare il sintetico del ’Romeo Neri’ questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) la Primavera 3 del Rimini per i novanta minuti contro il Lecco. Impegno non proibitivo per i biancorossi di mister Brocchini, reduci dal pareggio esterno sul campo della Pro Sesto, contro l’ultima della classe. Anche se a dividere romagnoli e lombardi ci sono soltanto quattro punti. Troppo pochi per pensare che contro il Lecco oggi possa essere una passeggiata.

Primavera 3. Girone A (12ª giornata): Olbia-Modena, Arzignano Valchiampo-Carrarese, Lucchese-Pro Sesto, Pro Patria-Pergolettese, Pro Vercelli-Fiorenzuola, Rimini-Lecco. A riposo la Triestina.

Classifica: Modena 22; Triestina 21; Pergolettese 20; Pro Vercelli 18; Pro Sesto 17; Olbia 15; Arzignano Valchiampo 13; Rimini, Pro Patria 11; Fiorenzuola 10; Lucchese 9; Carrarese 8; Lecco 7.