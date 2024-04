Primavera 3. Il Rimini cerca il bis a Lecco

Torna in campo la Primavera 3 del Rimini che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15.30 allo stadio Rigamonti-Ceppi) andrà a bussare alla porta del Lecco terz’ultimo della classe. Un’altra bella occasione per i biancorossi di fare uno scatto in avanti in classifica, dopo aver messo in tasca tutto il bottino prima di Pasqua contro la Pro Sesto. La squadra di Brocchini nelle 14 gare sin qui disputate ha messo insieme 28 punti, ma a due giornate dal termine della regular season non ha più chance di raggiungere la zona spareggi.

Primavera 3. Girone A (25ª giornata): Modena-Olbia, Carrarese-Arzignano Valchiampo, Fiorenzuola-Pro Vercelli, Pergolettese-Pro Patria, Pro Sesto-Lucchese, Lecco-Rimini. A riposo la Triestina.

Classifica: Modena 52; Triestina 42; Pergolettese 38; Pro Sesto 37; Pro Vercelli 35; Olbia 31; Fiorenzuola 30; Rimini 28; Pro Patria 27; Lecco, Arzignano Valchiampo 24; Carrarese 15; Lucchese 13.