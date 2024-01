Primavera 3. Il Rimini riposa e alle sue spalle avanzano Lucchese e Carrarese

Nella giornata in cui i biancorossi del Rimini hanno osservato il proprio turno di riposo, in vetta alla classifica del girone A del campionato Primavera 3, prosegue la marcia del Modena. Al quale basta un punto per allungare sull’inseguitrice pergolettese, costretta a lasciare tutto il bottino sul campo del Fiorenzuola. Si avvicina la Pro Sesto che, invece, il bottino lo ha messo tutto al sicuro battendo il Lecco. Guardando la parte bassa della classifica, un passo in avanti lo ha fatto la cenerentola Carrarese grazie al pareggio sul campo della Pro Patria che resta al fianco del Rimini in classifica, a quota 16.

Primavera 3. Girone A (16ª giornata): Arzignano Valchiampo-Olbia 1-1, Fiorenzuola-Pergolettese 5-3, Lecco-Pro Sesto 0-2, Pro Patria-Carrarese 2-2, Pro Vercelli-Lucchese 1-1, Triestina-Modena 1-1. A riposo il Rimini.

Classifica: Modena 35; Pergolettese 30; Pro Sesto 29; Pro Vercelli 25; Triestina 23; Olbia 18; Lecco, Arzignano Valchiampo, Fiorenzuola 17; Rimini, Pro Patria 16; Lucchese 11; Carrarese 9.