Primavera 3. L’Academy ci riprova in casa

Viene da due vittorie consecutive la Primavera 4 della San Marino Academy di Nicola Cancelli, confezionate sempre lontano da casa. I titani sono, infatti, ancora alla ricerca del primo successo casalingo e proveranno a sfruttare il buon periodo di forma anche questo pomeriggio nella gara dell’Ezio Conti prevista per le 14:30. Di fronte ci sarà il Novara, quarto in classifica a sole due lunghezze dalla vetta. Un match sicuramente non semplice per i biancazzurri che occupano il quart’ultimo posto in classifica con dieci punti messi insieme fino a questo momento.

Primavera 4. Girone A (9ª giornata): Arezzo-Legnago, Lumezzane-Sestri Levante, Pontedera-Trento, San Marino Academy-Novara, Torres-Giana Erminio, Virtus Verona-Mantova.

Classifica: Mantova, Virtus Verona, Lumezzane 15; Novara 13; Torres 12; Pontedera 11; Trento, San Marino Academy 10; Giana Erminio 8; Arezzo, Legnago, Sestri Levante 6.