Primavera 4. Academy in scena all’ora di pranzo

Da qualche tempo viaggiano a pari punti con il Trento e adesso è finalmente giunta l’ora dello scontro diretto. I ragazzi della Primavera 4 della San Marino Academy oggi (calcio d’inizio alle 12) fanno visita ai rivali sull’onda delle tre vittorie consecutive conseguite contro Legnago Salus, Sestri Levante e Novara. La sfida, valevole per la decima giornata di campionato, offre anche un’interessantissima visuale sulle posizioni da podio. Si gioca in Trentino e i titani sanno di non dover perdere questa buona occasione.

Primavera 4. Girone A (10ª giornata): Trento-San Marino Academy, Giana Erminio-Pontedera, Mantova-Torres, Novara-Lumezzane, Sestri Levante-Legnago, Virtus Verona-Arezzo.

Classifica: Virtus Verona 18; Mantova, Lumezzane 15; Novara, Trento, San Marino Academy 13; Torres 12; Pontedera, Giana Erminio 11; Sestri Levante 9; Arezzo, Legnago 7.