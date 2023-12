Primavera 4. Il San Marino cala il poker e si riprende la zona playoff

Quattro gol alla Giana Erminio e la Primavera 4 della San Marino Academy fa un triplo balzo in avanti in classifica proiettandosi in zona playoff (4-2). A Dogana i titani mettono le cose in chiaro già nel primo tempo: Celli e Riccardi costruiscono un doppio vantaggio che viene puntellato dall’acuto di Renzi. La Giana accorcia con Di Vito, l’Academy risponde sfruttando una sfortunata deviazione di Cassaghi. L’ultima parola è degli ospiti, che si rifanno sotto ma senza fare paura. San Marino Academy: Casadei; Caverzan, A. Riccardi (70’ Ugolini), Renzi, Zafferani, Medri, Gasperoni (69’ Valli Casadei), Vernazzaro (69’ F. Ciacci), Celli (64’ Moretti), Righi, Ricci. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (11ª giornata): Arezzo-Sestri Levante 0-1, Legnago-Novara 3-2, Lumezzane-Trento 4-2, Pontedera-Mantova 5-4, San Marino Academy-Giana Erminio 4-2, Torres-Virtus Verona 2-0.

Classifica: Lumezzane, Virtus Verona 21; Torres 18; Trento, San Marino Academy 16; Mantova 15; Pontedera, Giana Erminio 14; Novara, Legnago 13; Sestri Levante 12; Arezzo 7.