Primavera 4. L’Academy a Dogana lascia passare il Sestri Levante

Nulla da fare per la Primavera 4 della San Marino Academy sconfitta a Dogana dal Sestri Levante (2-0). All’Ezio Conti gli ospiti colpiscono una volta per frazione di gioco, costringendo i ragazzi di Cancelli – squalificato e sostituito in panchina da Rafaiani – alla sconfitta per effetto dei gol di Crudeli e Ferretti. I titani restano, così, al penultimo posto in classifica. San Marino Academy: Casadei, Caverzan, Riccardi (75’ Bugli), Vernazzaro, Medri (75’ Biondi), Marinucci, Bindi, Della Balda (83’ Protti), Moretti, Righi (64’ Molinari), Yazici (64’ Ricci). A disp.: Chiarabini, Valentini, Muratori. All.: Rafaiani (Cancelli squalificato).

Primavera 4. Girone A (19ª giornata): Pontedera-Novara 1-3, Torres-Trento 2-1, Lumezzane-Legnago 4-1, Mantova-Arezzo 1-3, Virtus Verona-Giana Erminio 2-0, San Marino Academy-Sestri Levante 0-2.

Classifica: Virtus Verona 40; Lumezzane 34; Torres 33; Mantova 27; Novara, Giana Erminio, Sestri Levante 25; Pontedera, Trento 23; Legnago 21; San Marino Academy 20; Arezzo 16.