Primavera 4. L’Academy intasca con la Torres il primo punto del nuovo anno

I ragazzi della Primavera 4 della San Marino Academy tornano a fare risultato dopo due gare. Ospite della squadra di Cancelli

nell’incrocio di venerdì scorso era la Torres (0-0 il finale), ex seconda forza del girone. La sfida, giocata eccezionalmente ad Acquaviva, è terminata senza reti e permette ai biancazzurri di fare un passo in avanti in classifica raggiungendo quota 17. San Marino Academy: A. Casadei; F. Ciacci, Riccardi (85’ Biondi), Vernazzaro, M. Ciacci, Medri, Gasperoni (67’ Valli Casadei), Cervellini (67’ Yazici), Moretti (85’ Della Balda), Righi, Ricci (76’ Celli). A disp.: Chiarabini, Renzi, Muratori, J. Casadei. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (14ª giornata): San Marino Academy-Torres 0-0, Arezzo-Pontedera 1-0, Legnago-Mantova 0-1, Lumezzane-Virtus Verona 3-1, Novara-Trento 0-0, Sestri Levante-Giana Erminio 1-0.

Classifica: Virtus Verona 27; Lumezzane 25; Torres 23; Mantova 22; Giana Erminio 20; Sestri Levante 19; Novara, Trento 18; San Marino Academy 17; Pontedera, Legnago 14; Arezzo 11.