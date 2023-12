Primavera 4. L’Academy non si ferma più. Terzo sigillo consecutivo

Da qualche tempo i ragazzi della Primavera 4 della San Marino Academy hanno messo il piede sul pedale dell’acceleratore e non ne vogliono più sapere di alzarlo. Contro il Novara arriva, per i ragazzi di Cancelli, la terza vittoria consecutiva, la prima casalinga (2-1). Apre Moretti nel primo tempo, raddoppia Ricci a ridosso dell’ora di gioco, prima che il Novara riesca ad accorciare con Metaj ma non a completare la rimonta. San Marino Academy: Casadei; Caverzan, A. Riccardi (79’ F. Ciacci), Renzi, M. Ciacci, Medri, Valli Casadei, Vernazzaro (88’ Biondi), Moretti (77’ Celli), Cervellini, Ricci (77’ Giacopetti). A disp.: Chiarabini, Gasperoni, E. Della Balda, Muratori, Ugolini, F. Della Balda. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (9ª giornata): Arezzo-Legnago 1-1, Lumezzane-Sestri Levante 1-2, Pontedera-Trento 1-2, San Marino Academy-Novara 2-1, Torres-Giana Erminio 2-3, Virtus Verona-Mantova 1-0.

Classifica: Virtus Verona 18; Mantova, Lumezzane 15; Novara, Trento, San Marino Academy 13; Torres 12; Pontedera, Giana Erminio 11; Sestri Levante 9; Arezzo, Legnago 7.