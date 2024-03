Primavera 4. L’Academy prova a rifarsi in casa

Ritorna a riprendersi i tifosi amici oggi la Primavera 4 della San Marino Academy che in Repubblica affronterà il Sestri Levante. Per cercare di risalire qualche posizione in classifica e non lasciarsi avvicinare dall’ultima della classe Arezzo. E magari per cercare di scavalcare proprio il Sestri Levante, diretta concorrente della squadra di mister Cancelli nella parte bassa della classifica, staccata di soli due punticini. Un buon modo anche per dimenticare in fretta l’ultimo scivolone, sempre casalingo, contro il Legnago.

Primavera 4. Girone A (19ª giornata): : Torres-Trento, Lumezzane-Legnago, MantovaArezzo, Pontedera-Novara, San Marino Academy-Sestri Levante, Virtus Verona-Giana Erminio.

Classifica: Virtus Verona 37; Lumezzane 31; Torres 30; Mantova 26; Giana Erminio 25; Pontedera 23; Novara, Trento, Sestri

Levante 22; Legnago 21; San Marino Academy 20; Arezzo 13.