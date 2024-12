Primavera 4. L’Academy sul Titano cede al Legnago

Niente da fare per la Primavera 4 della San Marino Academy contro il Legnago (3-1). In Repubblica Gazzola, in avvio di ripresa, raddoppia il vantaggio di Castellan, prima che la San Marino Academy provi a tornare in partita con Protti, beneficiando anche della superiorità numerica conseguente al rosso guadagnato da Castellan al 73′. Non ci sarà però alcuna rimonta da parte dei ragazzi di Cancelli. Anzi, saranno gli ospiti, al 4’ di recupero, a sigillare la vittoria con Travaglini.

Primavera 4. Girone A (11ª giornata): San Marino Academy-Legnago 1-3, Caldiero TermeUnion Clodiense 2-0, Giana Erminio-Carpi 0-0, Pontedera-Novara 1-1, Sestri Levante-Trento 4-1. A riposo l’Alcione Milano.

Classifica: Pontedera 21; Carpi, Novara 18; Alcione Milano 16; Trento, Caldiero Terme 14; Sestri Levante, Giana Erminio 12; Union Clodiense, Legnago 10; San Marino Academy 6.