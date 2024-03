Primavera 4. San Marino, beffa nel recupero. Il Legnago si prende tutto

Sconfitta-beffa per la Primavera 4 della San Marino Academy nel match casalingo con il Legnago (3-2). I ragazzi di Cancelli chiudono il primo tempo con in mano un doppio vantaggio, frutto delle reti di Yazici e di Caverzan. Nell’intervallo il Legnago si riorganizza e prima accorcia con Dal Degan, poi colma tutto il divario con Rodella. All’86’ Ciacci vede rosso e l’Academy è costretta all’inferiorità numerica. E al 4’ di recupero gli ospiti trovano il modo di far saltare il banco con Dal Degan. San Marino Academy: Casadei; Ugolini, Riccardi (83’ Muratori), Renzi, Ciacci, Caverzan, Gasperoni (73’ Righi), Vernazzaro, Moretti, Biondi (61’ Della Balda), Yazici (61’ Medri). A disp.: Chiarabini, Protti, Valentini. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (18ª giornata): Arezzo-Lumezzane 0-1, Giana Erminio-Mantova 1-1, Novara-Torres 0-1, San Marino Academy-Legnago 2-3, Sestri Levante-Pontedera 1-2, Trento-Virtus Verona 0-1.

Classifica: Virtus Verona 37; Lumezzane 31; Torres 30; Mantova 26; Giana Erminio 25; Pontedera 23; Novara, Trento, Sestri Levante 22; Legnago 21; San Marino Academy 20; Arezzo 13.