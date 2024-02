Primavera 4. Si ferma la San Marino Academy. Rinviato il match di Pontedera

Niente sabato in campo per la Primavera 4 della San Marino Academy. Sono stati, infatti, rinviati a mercoledì della prossima settimana i novanta minuti che i biancazzurri avrebbero dovuto giocare sul campo del Pontedera. Per il resto, tutto abbastanza scritto nel girone A, dove la capolista Virtus Verona continua a non perdere colpi. Netto e importante il successo della squadra veneta contro il Legnago penultimo della classe. Resta ’attaccata’ al secondo posto la Torres, vincente in casa contro il Lumezzane e staccata di quattro punti dalla capolista. Non arretra di un millimetro anche il Mantova, ok contro il Sestri Levante.

Primavera 4. Girone A (15ª giornata): Trento-Arezzo 2-2, Giana Erminio-Novara 2-1, Mantova-Sestri Levante 2-0, Torres-Lumezzane 3-1, Virtus Verona-Legnago 4-2, Pontedera-San Marino Academy (rinviata al 21 febbraio).

Classifica: Virtus Verona 30; Torres 26; Mantova, Lumezzane 25; Giana Erminio 23; Trento, Sestri Levante 19; Novara 18; San Marino Academy 17; Pontedera, Legnago 14; Arezzo 12.