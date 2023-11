Primavera 4. Torna a muovere la classifica la formazione di Cancelli

Tornano a muovere la classifica i ragazzi della Primavera 4 della San Marino Academy, ospiti dell’Arezzo. La sfida finisce 1-1. È la squadra di Cancelli a trovare il vantaggio al 25’ del primo tempo con Alex Celli. Il pareggio dei toscani matura invece nella ripresa con la firma di Parisi. I biancazzurri salgono, così, a quora quattro in classifica tenendosi alle spalle la Giana Erminio, il Legnago e, appunto, l’Arezzo. In vetta continua a comandare il Mantova, nonostante la sconfitta di misura sul campo del Novara. Non ne approfitta la Virtus Verona fermata dal Sestri Levante.

Primavera 4. Girone A (5ª giornata): Arezzo-San Marino Academy 1-1, Giana Erminio-Trento 0-0, Lumezzane-Pontedera 1-0, Mantova-Novara 0-1, Virtus Verona-Sestri Levante 1-1, Torres-Legnago 3-0.

Classifica: Mantova 12; Virtus Verona 11; Novara, Torres, Lumezzane 8; Trento, Pontedera 7; Sestri Levante 6; San Marino Academy 4; Giana Erminio 3; Arezzo, Legnago 2.