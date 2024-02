Primavera. Amara sconfitta in extremis per le ragazze di San Marino

Finale di gara amarissimo per le ragazze della Primavera della San Marino Academy nel confronto casalingo con il Sassuolo. Dopo 18’ le neroverdi passano in vantaggio con Girotto. La squadra di Zaghini non ci sta e all’alba della ripresa certifica la sua buonissima prova con la staffilata dal limite dell’area di Storico che non dà scampo a Tortora. L’1-1 sembra destinato a rimanere invariato fino alla fine. Ma al 4’ di recupero, sull’ultimissimo corner concesso dal direttore di gara, Perselli indovina l’incornata. San Marino Academy: Gallesio; Spataro, Giannotti (46’ Benedettini), Modesti, Ghio, Lombardi, Stoico, Bruciaferri (59’ Gianni), Sardo, D’Angelo, Cuciniello (68’ Falvo). A disp.: Basile, Saruba, Penta, Ceppari, Balsimelli. All.: Zaghini.

Primavera 1. Girone 1 (14ª giornata): Hellas Verona-Inter 1-2, Fiorentina-Juventus 1-2, Lazio-Arezzo 1-2, Milan-Roma 2-2, Sampdoria-Parma 2-3, San Marino Academy-Sassuolo 1-2.

Classifica: Roma 33; Inter 31; Juventus 28; Sassuolo 27; Milan, Parma 25; Fiorentina 22; Arezzo 18; Hellas Verona 16; Sampdoria 13; San Marino Academy 4; Lazio 1.