Primavera femminile. La giovani titane non riescono a tenere testa al Milan La San Marino Academy ha perso 7-1 in casa del Milan, che grazie a questa vittoria si è issata al terzo posto in classifica. La formazione titana ha accorciato con Cuciniello, ma nella ripresa il Milan ha segnato altri 5 gol. La San Marino Academy resta penultima in classifica.