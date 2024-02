Primavera. La baby Inter ospita il Bologna

Oggi alle ore 13 l’Inter di Chivu (nella foto) ospita il Bologna penultimo in classifica: i nerazzurri sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Torino di settimana scorsa ma veleggiano in vetta con 38 punti conquistati, frutto di 10 vittorie e 8 segni X (contro la Juventus è arrivata l’unica sconfitta in campionato, con un rendimento casalingo che recita sette successi su nove incontri). I felsinei, inoltre, si sono appena aggiudicati le prestazioni dell’ormai ex nerazzurro Alem Nezirevic: il difensore classe 2004 è approdato in Emilia a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Domani alle ore 11, invece, toccherà al Milan affrontare in trasferta il Cagliari. Il.Ch.