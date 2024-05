Primavera neroverde. Playoff scudetto, che sfida con la Dea

SASSUOLO

Si gioca un pezzo di possibile scudetto, la Primavera del Sassuolo. Al via oggi al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), i playoff del campionato Primavera 1 Tim. Ad aprire il programma sarà proprio la squadra di Emiliano Bigica, che affronta l’Atalanta, piazzatasi quarta. Il match si gioca alle 18,30 e sarà trasmesso in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. In virtù dei piazzamenti scolpiti dalla fine della regoular season, i neroverdi hanno un solo risultato utile, ovvero la vittoria, da centrare tra l’altro nei 90 minuti. "Esserci è un orgoglio, adesso si tratta di giocarci tutte le nostre chance", ha detto alla vigilia il tecnico neroverde. In campionato i nerazzurri sono arrivati davanti al Sassuolo di un punto: una vittoria per parte negli scontri diretti La Dea ha due risultati su tre.