Primavera. Rimini a Lucca in cerca del blitz

Dopo aver messo insieme un punto casalingo contro l’Olbia, alla Primavera 3 del Rimini oggi tocca la prima trasferta dell’anno sul campo della Lucchese (calcio d’inizio alle 14.30 sul sintetico di Saltocchio). La squadra di Brocchini ha bisogno di tornare a cambiare marcia, magari proprio allungando sulla Lucchese terz’ultima della classe e con soli tre punti in meno rispetto ai biancorossi in classifica. Là davanti ormai è un confronto diretto tra Modena e Pergolettese con la capolista emiliana che oggi in casa se la vedrà con la Pro Vercelli terza della classe, mentre la squadra di Crema affronterè la Triestina, sempre davanti al pubblico amico. Dopo la sosta, oggi ritorna in campo anche la Primavera 4 della San Marino Academy. La squadra di Cancelli vivrà la sua ‘prima’ del 2024 nell’impianto di casa, ossia l’Ezio Conti di Dogana, dove questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) riceverà il Mantova. Con l’obiettivo di tenere a distanza i lombardi, ora staccati di un solo punticino. Un vero e proprio faccia a faccia nella parte medio-alta della classifica. Obiettivo dei biancazzurri è quello di continuare sulla strada presa nella seconda parte del girone d’andata. Quella in cui i titani hanno decisamente cambiato marcia scalando posizioni in classifica. Nel girone A al comando c’è la coppia formata da Lumezzane e Virtus Verona, entrambe a quota 21.

Primavera 3. Girone A (15ª giornata): Modena-Pro Vercelli, Carrarese-Lecco, Lucchese-Rimini, Olbia-Pro Patria, Pergolettese-Triestina, Pro Sesto-Fiorenzuola. A riposo l’Arzignano Valchiampo.

Classifica: Modena 31; Pergolettese 29; Pro Vercelli 24; Pro Sesto 23; Triestina 21; Olbia, Arzignano Valchiampo 16; Lecco, Fiorenzuola, Pro Patria 14; Rimini 13; Lucchese 10; Carrarese 8.

Primavera 4. Girone A (12ª giornata): Arezzo-Torres, Legnago-Trento, Lumezzane-Giana Erminio, Pontedera-Virtus Verona, San Marino Academy-Mantova, Sestri Levante-Novara.

Classifica: Lumezzane, Virtus Verona 21; Torres 18; Trento, San Marino Academy 16; Mantova 15; Pontedera, Giana Erminio 14; Novara, Legnago 13; Sestri Levante 12; Arezzo 7.