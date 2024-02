Primavera. Un buon pari per le titane sul campo dell’Hellas Verona

Dopo la delusione del finale di gara con il Sassuolo, arriva un bel pareggio in rimonta per le ragazze della Primavera della San Marino Academy in casa dell’Hellas Verona (1-1). Le giovani scaligere aprono le marcature dopo 11’ con la punizione battuta dalla distanza da Zanoni. Da lì in poi le titane producono occasioni da gol in serie, riuscendo ad impattare la sfida all’84’ grazie ad un pezzo di bravura di Sardo, che, ricevuta palla al limite dell’area, si gira con un colpo di tacco e poi piazza la sfera vicino al palo lontano, lasciando di sasso il portiere di casa. San Marino Academy: Gallesio; Spataro, Benedettini, Modesti (81’ Saruba), Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico (81’ Terenzi), Sardo, D’Angelo (73’ Gianni), Cuciniello (73’ Falvo). All.: Zaghini.

Primavera 1. Girone 1 (15ª giornata): Hellas Verona-San Marino Academy 1-1, Juventus-Lazio 4-0, Arezzo-Roma 0-7, Parma-Fiorentina 2-2, Sassuolo-Sampdoria 0-0, Inter-Milan 2-3.

Classifica: Roma 36; Inter, Juventus 31; Milan, Sassuolo 28; Parma 26; Fiorentina 23; Arezzo 18; Hellas Verona 17; Sampdoria 14; San Marino Academy 5; Lazio 1.