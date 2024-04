Primi Calci e Pulcini. Successo per il "Torneo Avis» voluto dal Follonica Gavorrano

Una bellissima giornata quella che si è tenuta a Bagno di Gavorrano per il Torneo Avis, organizzato dal Follonica Gavorrano in collaborazione con il comitato Avis Gavorrano-Scarlino e quello di Follonica. Il torneo ha visto tanti bambini impegnati. I Pulcini 2014 sono stati assegnati in due gironi, incontrando nel primo il Grosseto e la Pro Soccer, mentre nel secondo la Boracifera e il Cecina. L’impianto di Gavorrano ha reso perfetta la giornata, con tanti genitori che si sono presentati e hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Un torneo impegnativo sul lato del gioco per i piccoli calciatori che hanno affrontato il tutto in maniera esemplare, portando in campo un ottimo comportamento e tutta la loro voglia di divertirsi, aggiudicandosi anche la vittoria del torneo. Giornata fantastica anche per i Primi Calci 2015. I bambini hanno avuto l’opportunità di incontrare tanti piccoli appassionati di calcio come loro, giocando e trascorrendo del tempo di qualità insieme. Grande la soddisfazione di istruttori e genitori per il comportamento tenuto dai bambini e per il loro entusiasmo contagioso.