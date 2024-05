Primo giugno a Badesse. ‘Arturo e il Guaspa’. Quarta edizione del quadrangolare

L’Associazione Arturo Pratelli organizza la quarta edizione del quadrangolare di calcio ‘In campo con Arturo e il Guaspa’, a cui parteciperanno le squadre della Società Rinoceronte, Società Il Rostro, Amici del Guaspa e Paolante e Amici di Arturo, in programma sabato 1 giugno, al Berni delle Badesse dalle 17 alle 20 (due scontri diretti e finali). Ai match parteciperanno glorie passate e presenti del Siena. "La serata proseguirà – ha spiegato l’Associazione – e ne siamo particolarmente fieri, con i festeggiamenti di tutti i tifosi della Robur, senza alcuna distinzione di appartenenza, per la recente e strameritata promozione della squadra in Serie D. L’iniziativa è stata voluta e concordata, dai rappresentanti dei gruppi che tifano attivamente allo stadio e vuole rimarcare sia l’impresa sportiva compiuta, sia il plauso ai sostenitori che continuano a seguirla. Alle 20,30 è in programma la cena nello stand adiacente lo stadio (25 euro, dj set con Michele Landi e sorpresa finale). Le tessere potranno essere acquistate ai Fedelissimi, alla tabaccheria il Chiasso Largo, alla tabaccheria Scacciapensieri, al Bar gli Archi e al Bar lo Stellino, entro e non oltre il 26 maggio".